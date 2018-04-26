Отец погибшего в ДТП 22-летнего пермяка добился расследования в СКР

Житель Перми добился расследования ДТП, в котором погиб его сын, центральным аппаратом СКР.

«Разуверившийся в объективности местных правоохранительных органов , заявитель обратился к Председателю СК России с просьбой забрать это уголовное дело в производство центрального аппарата. Александр Бастрыкин удовлетворил эту просьбу и поручил дальнейшее расследование ГСУ СКР дав указание поставить дополнительные вопросы экспертам для установления всех обстоятельств произошедшего, а также дать правовую оценку действиям следователей органов внутренних дел, ранее принимавших процессуальные решения по этому делу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Смертельное ДТП произошло в июне 2014 года на трассе Пермь-Екатеринбург (в районе Лобаново). Как сообщает портал Properm.ru, погибший собирался уходить в армию. На тот момент «проводы» шли уже третий день.

ВАЗ-2112 влетел в грузовик ISUZU и опрокинулся в кювет. В машине находились два молодых парня.

Свидетели рассказывают, что водитель остался жив — его зажало дверью автомобиля. Пассажир погиб. Оба были не пристёгнуты.

Однако впоследствии в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с гибелью виновного. Родным следователи объяснили, что пассажир и водитель поменялись местами в момент удара.

Такие выводы экспертов не удовлетворили отца погибшего юноши. Он инициировал собственное расследование и проведение независимой экспертизы.

«Уголовное дело органами полиции не возбуждалось более года, а после возбуждения неоднократно прекращалось. Более того из дела исчезли вещественные доказательства. Только благодаря настойчивости отца, потерявшего своего сына, дело было передано из органов полиции в следственные органы СК России», — сообщает СКР.