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Водитель «Жигулей» погиб при столкновении с иномаркой в поселке Ромашки
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Водитель «Жигулей» погиб при столкновении с иномаркой в поселке Ромашки 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Приозерском районе Ленинградской области произошло смертельно ДТП.
Днем 26 апреля в поселке Ромашки иномарка столкнулась с «Жигулями». Водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, сообщают очевидцы.
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