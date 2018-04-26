Водитель «Жигулей» погиб при столкновении с иномаркой в поселке Ромашки

В Приозерском районе Ленинградской области произошло смертельно ДТП. Днем 26 апреля в поселке Ромашки иномарка столкнулась с «Жигулями». Водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, сообщают очевидцы.