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Суд лишил водителя Tesla прав за доверие автопилоту
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Суд лишил водителя Tesla прав за доверие автопилоту 

BFM.RU 53 минуты назад
Фото: Хайтек
Британский суд лишил автолюбителя прав на 18 месяцев за то, что тот, включив автопилот на своей машине Tesla, полностью доверил ей управление и сам ехал на пассажирском сиденье.
Как пишет ТАСС со ссылкой на местную прессу, 39-летний Бэвиш Патель совершал рискованную поездку в городе Ноттингем. Проезжавший мимо водитель снял на видео и выложил в сеть, как автомобиль с Пателем, который закинув руки за голову сидит на переднем пассажирском сиденье, двигается по дороге со скоростью около 60 км/ч. Правоохранители обратили внимание на этот эпизод, после того как видео стало популярным в интернете.
«Он не только ставил под угрозу свою собственную жизнь, но и жизни других людей, которые передвигались по дороге в тот день», — заявил следователь, который занимался этим делом. «Надеюсь, что Патель воспользуется этим отстранением и подумает над тем, что побудило его принять такое решение», — добавил он.
Помимо лишения прав суд приговорил Пателя к 100 часам общественных работ, 10-дневному исправительному курсу и 1800 фунтам штрафа (2500 долларов). Нарушитель признался в совершении глупости, однако заявил, что автомобиль вел себя прекрасно, и ему «просто не повезло быть пойманным».
Автомобили Tesla с автопилотом уже несколько раз попадали в дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. Представители компании в свою очередь неоднократно поясняли, что указанная технология не предназначена для работы без участия человека. Она является электронным ассистентом и может корректировать курс машины или использовать тормоза, но водителю все равно следует держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя в случае необходимости.
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