Владелец Tesla Model S лишился прав из-за использования автопилота

Компания Tesla будет одной из первых, кто попросит своих клиентов чрезмерно не доверять автопилоту. В настоящее время это скорее дополнительная помощь водителю, нежели полноценная система автономного вождения. Однако не все водители прислушиваются к словам производителя.

Житель Великобритании Бхавеш Патель лишился водительских прав на полтора года после того, как его поймали сидящим на пассажирском сидении своей Model S. Водитель сказал, что активировал автопилот и тот отлично справлялся с вождением автомобиля, передвигающегося на скорости порядка 60 километров в час на общедоступной дороге. В свою очередь полиция отметила халатность человека и подчеркнула, что таким образом он рисковал не только своей жизнью, но и «другими невиновными людьми». Помимо запрета, наказанием Пателя стала 100 часовая отработка и штраф в 2480 долларов США.

Главная ошибка британца — использование автопилота при нахождении на пассажирском сидении, поскольку данная система еще не является полностью автоматизированной не может выполнять маневры и реагировать в чрезвычайных ситуациях. В любом случае, Патель использовал автопилот крайне короткий период времени, ведь при активации системы необходимо держать руки на рулевом колесе, при игнорировании данного требования — автомобиль автоматически останавливается через несколько минут.