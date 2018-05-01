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Владелец Tesla Model S лишился прав из-за использования автопилота
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Владелец Tesla Model S лишился прав из-за использования автопилота 

Auto.Today 1 мая 2018
Фото: Auto.Today
Компания Tesla будет одной из первых, кто попросит своих клиентов чрезмерно не доверять автопилоту. В настоящее время это скорее дополнительная помощь водителю, нежели полноценная система автономного вождения. Однако не все водители прислушиваются к словам производителя.
Житель Великобритании Бхавеш Патель лишился водительских прав на полтора года после того, как его поймали сидящим на пассажирском сидении своей Model S. Водитель сказал, что активировал автопилот и тот отлично справлялся с вождением автомобиля, передвигающегося на скорости порядка 60 километров в час на общедоступной дороге. В свою очередь полиция отметила халатность человека и подчеркнула, что таким образом он рисковал не только своей жизнью, но и «другими невиновными людьми». Помимо запрета, наказанием Пателя стала 100 часовая отработка и штраф в 2480 долларов США.
Главная ошибка британца — использование автопилота при нахождении на пассажирском сидении, поскольку данная система еще не является полностью автоматизированной не может выполнять маневры и реагировать в чрезвычайных ситуациях. В любом случае, Патель использовал автопилот крайне короткий период времени, ведь при активации системы необходимо держать руки на рулевом колесе, при игнорировании данного требования — автомобиль автоматически останавливается через несколько минут.
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