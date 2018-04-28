Ещё
Водителя Tesla лишили прав за езду на пассажирском кресле во время автопилота. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водителя Tesla лишили прав за езду на пассажирском кресле во время автопилота. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
39-летний житель британского города Сент-Олбанс Бэвиш Патель попался на том, что сидел на пассажирском сидении автомобиля Tesla, который ехал на автопилоте. Машина двигалась со скоростью 60 километров в час, мужчина никак не контролировал ее движение, сообщает Hertfordshire Mercury.
Полиция вызвала британца на допрос после того, как видео с безответственным поступком Пателя попало в Сеть.
Прокурор заявил, что водитель поставил под угрозу не только свою жизнь, но и безопасность окружающих. Патель раскаялся, признав свой поступок глупым.
Помимо лишения прав, британца приговорили к штрафу в размере 1,8 тысячи фунтов (150 тысяч рублей), а также 100 часам исправительных работ.
Ранее сообщалось, что производитель автомобилей Tesla Илон Маск выражал обеспокоенность столь стремительным развитием искусственного интеллекта.
Вести.Ru: последние новости
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео Машина сбила девятилетнего ребенка на переходе в Перми. Видео В России вступили в силу "вафельные" штрафы
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео81
Лишать прав начнут по новой статье
Названы 10 любимых автобрендов москвичей
На тесты вышел обновленный внедорожник Ford Everest
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение