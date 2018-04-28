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Водителя Tesla в Великобритании лишили прав за езду на пассажирском кресле на автопилоте
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Водителя Tesla в Великобритании лишили прав за езду на пассажирском кресле на автопилоте 

ТАСС 1 час назад
Фото: Авторамблер
ТАСС, 28 апреля. Британский суд лишил автолюбителя прав на 18 месяцев за то, что тот, включив автопилот на своей машине Tesla, полностью доверил ей управление и совершал поездку на пассажирском сиденье.
Об этом в субботу сообщила газета The Daily Mail.
По ее сведениям, 39-летний Бэвиш Патель совершал поездку в городе Ноттингем. Проезжавший мимо водитель снял на видео и выложил в сеть, как автомобиль с Пателем, который закинув руки за голову сидит на переднем пассажирском сиденье, двигается по дороге со скоростью около 60 км/ч. Правоохранители обратили внимание на этот эпизод, после того как видео стало популярным в интернете.
"Он не только ставил под угрозу свою собственную жизнь, но и жизни других людей, которые передвигались по дороге в тот день", — приводит издание слова следователя Кирка Кэлдикатта, который занимался этим делом. «Надеюсь, что Патель воспользуется этим отстранением и подумает над тем, что побудило его принять такое решение», — добавил он.
Помимо лишения прав суд приговорил Пателя к 100 часам общественных работ, 10-дневному исправительному курсу и £1800 штрафа ($2500). Нарушитель признался в совершении глупости, однако заявил, что автомобиль вел себя прекрасно, и ему «просто не повезло быть пойманным».
Автомобили Tesla с автопилотом уже несколько раз попадали в дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. Представители компании в свою очередь неоднократно поясняли, что указанная технология не предназначена для работы без участия человека. Она является электронным ассистентом и может корректировать курс машины или использовать тормоза, но водителю все равно следует держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя в случае необходимости.
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