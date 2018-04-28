Водителя Tesla в Великобритании лишили прав за езду на пассажирском кресле на автопилоте

ТАСС , 28 апреля. Британский суд лишил автолюбителя прав на 18 месяцев за то, что тот, включив автопилот на своей машине Tesla , полностью доверил ей управление и совершал поездку на пассажирском сиденье.

Об этом в субботу сообщила газета The Daily Mail.

По ее сведениям, 39-летний Бэвиш Патель совершал поездку в городе Ноттингем. Проезжавший мимо водитель снял на видео и выложил в сеть, как автомобиль с Пателем, который закинув руки за голову сидит на переднем пассажирском сиденье, двигается по дороге со скоростью около 60 км/ч. Правоохранители обратили внимание на этот эпизод, после того как видео стало популярным в интернете.

"Он не только ставил под угрозу свою собственную жизнь, но и жизни других людей, которые передвигались по дороге в тот день", — приводит издание слова следователя Кирка Кэлдикатта, который занимался этим делом. «Надеюсь, что Патель воспользуется этим отстранением и подумает над тем, что побудило его принять такое решение», — добавил он.

Помимо лишения прав суд приговорил Пателя к 100 часам общественных работ, 10-дневному исправительному курсу и £1800 штрафа ($2500). Нарушитель признался в совершении глупости, однако заявил, что автомобиль вел себя прекрасно, и ему «просто не повезло быть пойманным».

Автомобили Tesla с автопилотом уже несколько раз попадали в дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. Представители компании в свою очередь неоднократно поясняли, что указанная технология не предназначена для работы без участия человека. Она является электронным ассистентом и может корректировать курс машины или использовать тормоза, но водителю все равно следует держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя в случае необходимости.