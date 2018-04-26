На Ямале водителю, сбившему ребенка, грозит до трех лет тюрьмы 

В Салехарде полицейскими начато расследование после ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК — это «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
«Согласно результатам судмедэкспертизы, здоровью пострадавшей нанесен тяжкий вред», — сообщили в управлении МВД ЯНАО. Известно, что у виновника аварии нет водительского удостоверения. За управление автомобилем ему же выписан штраф в 15 тысяч рублей. К административной ответственности мужчина привлечен за то, что не уступил дорогу пешеходу, за отсутствие полиса ОСАГО, а также еще на 8 тысяч рублей — за повреждения ограждения и дорожного знака..