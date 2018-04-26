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Врачи извлекли ключ из головы подростка
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Врачи извлекли ключ из головы подростка 

Газета.Ru 57 минут назад
Индийский подросток был доставлен в больницу с необычной травмой. В черепе молодого человека находился ключ, сообщает телеканал «360».
Известно, что травму подросток получил в драке, после которой и был госпитализирован с ключом в голове.
Врачи провели операцию по удалению инородного тела из черепа молодого человека и смогли извлечь ключ. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.
Пострадавшего молодого человека назвали современным Финеасем Гейджем, который известен тем, что получил тяжелое ранение головного мозга во время работы по прокладке железной дороги.
В результате несчастного случая, строителю в череп вошел металлический стержень диаметром 1,25 дюймов, что равняется 3,2 сантиметрам. Несмотря на тяжесть ранения, мужчина пришел в себя спустя несколько минут после происшествия, а уже через пару месяцев вернулся к активному образу жизни.
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