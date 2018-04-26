Ещё
Видео: работник штрафстоянки разбил лобовик эвакуированной машине с водителем внутри
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: работник штрафстоянки разбил лобовик эвакуированной машине с водителем внутри 

ngs.ru 53 минуты назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов опубликовали на Youtube-канале «Новосибирский» видео об эвакуации автомобиля с водителем — на штрафстоянке этой машине разбили лобовое стекло.
«Алексей попросил нас, чтобы мы рассказали про то, что с ним случилось. Эвакуировали его из-под знака «Стоянка для инвалидов» [на улице Добролюбова, 16]. Он заехал с другой стороны, где знака не было. Его и забрали. А дальше повезли его на эвакуаторе прямо в автомобиле», — рассказал Денис Новичков.
На выложенном ролике водитель Ford Focus Алексей рассказывает историю и демонстрирует свою видеозапись, как его машину эвакуировали без протокола, при этом сам новосибирец оставался в салоне автомобиля. Позже на штрафстоянке ГАПП-9 на Октябрьской магистрали, где в январе этого года эвакуаторщик напал на новосибирца, Алексею не захотели возвращать машину, но разбили лобовое стекло.
«По поводу того, что мне разбили лобовое стекло, полицейские написали, что это решается в гражданском порядке. Я буду писать жалобу в прокуратуру, буду требовать, чтобы возбудили уголовное дело, а если ничего не получится, подам в суд на ГАПП-9 по поводу возмещения [стоимости] стекла», — сообщил водитель Алексей.
В конце видео блогеры проанонсировали готовящийся ролик о том, как они сами оказались в заложниках скандальной штрафстоянки.
В середине апреля новосибирские блогеры выложили у себя на канале часовой триллер о знаменитой парковке со шлагбаумом возле филиала ТГУ на Советской.
ngs.ru: последние новости
Больше сотни пассажиров сняли с электрички: контролёр нашёл коробку с котятами Мужчину вынесли из вагона метро на «Берёзовой роще» Лучше объехать: власти объявили о ремонте дороги на перекрёстке в центре Новосибирска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Бензин будет дорожать каждую неделю2
Ford откажется от «легковушек»
ГЛОНАСС ослеп?
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение