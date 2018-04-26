И снова Tesla: электрокар протаранил стену в фитнес-клубе

На днях появилась информация о том, что виновницей очередного ДТП вновь стала Tesla Model X. Это не первый случай, когда беспилотный электрокар попадает в аварии.

Новый случай произошел в городе Лутц, в штате Флорида. Женщина пыталась припарковаться рядом с маникюрным салоном, но что-то пошло не так: Tesla вышла из-под контроля и резко ускорилась, врезавшись в стену.

Машина пробила стекло и въехала в местный фитнес-клуб, сильно напугав посетителей зала. К счастью, никто не пострадал, но помещение с кардиозоной теперь нуждается в ремонте.

Происшествие попало на видео, благодаря чему полиция смогла детально разобрать ДТП. За рулем машины находилась женщина, но ее вина в аварии не установлена. Предполагается, что сбой в управлении Tesla и послужил причиной резкого старта автомобиля.

Женщине не предъявили каких-либо обвинений, но полиция продолжает расследование. Во время парковки водитель нажала на тормоз, но машина продолжала набирать скорость и в итоге протаранила стену.

Сначала Tesla Model X оказалась в карате-студии, после чего, продолжив разрушать здание, добралась и до тренажерного зала, где были посетители. Женщина описывает происходящее, как неожиданное намеренное ускорение.

Подобных случаев с Tesla еще не было зарегистрировано, так как в электрокаре есть несколько предохранителей на такой случай. Дело в том, что педаль акселератора может сработать только в случае нажатия, так как у автомобиля просто нет механизмов, которые могли бы сами нажать эту педаль

Мы крайне серьезно относимся к безопасности наших клиентов, и мы рады, что наш клиент не пострадал. Мы исследуем диагностические логи машины в каждом случае, когда водитель говорит о «внезапном» и «неожиданном» ускорении, и в каждом случае диагностические логи машины подтверждают, что она функционировала согласно своей конструкции, заявили представители Tesla.

Эксперты предполагают, что женщина могла перепутать педали, и из-за высокой мощности машина так быстро набрала скорость. Эта версия сейчас проверяется полицией, так как педали в автомобилях Tesla оснащены специальными сенсорами, которые показывают, когда на педаль оказывает физическое давление, например, нога водителя.