На дорогах Балашихи с начала года произошло более 12 аварий из‑за нарушений правил обгона

Тринадцать дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений правил обгона произошло в Балашихе с начала 2018 года, сообщает РИАМО

"С начала 2018 года в Балашихе из-за нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения произошло 13 ДТП. В прошлом (2017 году — ред.) году за аналогичный период было девять аварий, четыре из них с пострадавшими", — сказал представитель ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

С 23 апреля по 23 мая 2018 года на территории Московской области проходит социальная кампания «Повод для обгона». В ее рамках в Балашихе инспекторы ГИБДД проведут 24 беседы по проблеме нарушений правил обгона и по вопросам безопасности дорожного движения. Мероприятия пройдут в городской центральной больнице, у станции «Железнодорожная», в роддомах, школах и детских садах.