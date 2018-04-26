Ещё
На дорогах Балашихи с начала года произошло более 12 аварий из‑за нарушений правил обгона
Далее:
Читайте также:
Ещё

На дорогах Балашихи с начала года произошло более 12 аварий из‑за нарушений правил обгона 

Газета.Ru 35 минут назад
Тринадцать дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений правил обгона произошло в Балашихе с начала 2018 года, сообщает РИАМО.
"С начала 2018 года в Балашихе из-за нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения произошло 13 ДТП. В прошлом (2017 году — ред.) году за аналогичный период было девять аварий, четыре из них с пострадавшими", — сказал представитель ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».
С 23 апреля по 23 мая 2018 года на территории Московской области проходит социальная кампания «Повод для обгона». В ее рамках в Балашихе инспекторы ГИБДД проведут 24 беседы по проблеме нарушений правил обгона и по вопросам безопасности дорожного движения. Мероприятия пройдут в городской центральной больнице, у станции «Железнодорожная», в роддомах, школах и детских садах.
Газета.Ru: последние новости
На Леоновском шоссе в Балашихе сгорел автобус Врачи извлекли ключ из головы подростка В Индии при столкновении школьного автобуса и поезда погибли 13 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Бензин будет дорожать каждую неделю2
Ford откажется от «легковушек»
ГЛОНАСС ослеп?
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение