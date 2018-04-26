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В Татарстане задержали двух водителей автобуса за отсутствие прав и алкогольное опьянение
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В Татарстане задержали двух водителей автобуса за отсутствие прав и алкогольное опьянение 

Rambler News Service 57 минут назад
В Татарстане сотрудники ГИБДД задержали двух водителей рейсовых междугородних автобусов. У одного из них не было прав на управление транспортом, в то время как у другого обнаружились признаки алкогольного опьянения, сообщает региональное МВД.
Inkazan уточняет, что водитель автобуса Ford Transit, которого задержали с признаками алкогольного опьянения, отказался проходить медосвидетельствование. Он перевозил 6 человек из Новошешминска в Казань.
Во втором автобусе, водитель которого ездил без прав, было 7 человек. В отношении обоих шоферов составили протоколы об административных правонарушениях.
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