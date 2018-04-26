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В Нефтеюганском районе крупное ДТП: грузовик протаранил 5 машин
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В Нефтеюганском районе крупное ДТП: грузовик протаранил 5 машин 

АиФ Югра 20 минут назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 апреля около 10:00 на 653 км автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск».
Водитель грузовика «КамАЗ» не выбрал безопасную дистанцию впереди двигавшегося транспортного средства, в результате чего выехал на обочину. На обочине стояли четыре автомобиля и автокран. В итоге пострадали автомобили марок «Toyota»», «Нива», «Газель», «Ваз» (автомобиль ДП) и автокран.
В пресс-службе УМВД по ХМАО о пострадавших людях не сообщают. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливают обстоятельства происшествия.
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