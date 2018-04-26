В Нефтеюганском районе крупное ДТП: грузовик протаранил 5 машин

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 апреля около 10:00 на 653 км автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск».

Водитель грузовика «КамАЗ» не выбрал безопасную дистанцию впереди двигавшегося транспортного средства, в результате чего выехал на обочину. На обочине стояли четыре автомобиля и автокран. В итоге пострадали автомобили марок « Toyota »», «Нива», «Газель», « Ваз » (автомобиль ДП) и автокран.