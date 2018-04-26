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Мама и двое детей умерли в машине, пока папа чистил снег…
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Мама и двое детей умерли в машине, пока папа чистил снег… 

Карельские вести 20 минут назад
Фото: Карельские вести
В американском городе Нью-Джерси случилась страшная и показательная трагедия.
В холодный зимний день мать с двумя малолетними детьми (1 и 3 года) села в автомобиль. Ее муж в это время чистил снег на улице, выкапывая автомобиль из сугроба. Мать и дети не хотели мерзнуть на улице. Кто из нас так не делал?
Но никто не подумал о том, что машина была фактически в сугробе, и ее выхлопная труба была забита.
В течение нескольких минут, пока отец расчищал машину и орудовал лопатой, вся его семья погибла…
Это произошло совсем недавно, 23 января. И мы считаем, что эту историю должны знать все.
Все трое погибли буквально за несколько минут. Их убил угарный газ.
Washington Post пишет, что мать решила посидеть с детьми в машине, потому что на улице был мороз.
Отец стал выгребать снег вокруг автомобиля. Он не заметил, что выхлопная труба машины была заблокирована. Смертельный угарный газ стал проникать в салон и убил всех троих буквально за несколько минут.
Окись углерода часто называют «тихим убийцей». У этого газа нет цвета, нет запах и нет никакого вкуса. Несмотря на это, он очень токсичен.
Люди не чувствуют его, а потом внезапно «засыпают», т.е. теряют сознание. Фактически, почувствовать что-то неладное в такой ситуации просто невозможно.
«Любой снег, забивающий выхлопную трубу, может убить вас. Начинайте чистку снега именно с осмотра трубы. Это стоит делать еще до того, как вы заведете автомобиль», — рекомендует эксперт Крис ДиБелл.
То же самое предупреждение стал распространять и муниципалитет Нью-Джерси.
«Перед тем, как садиться в автомобиль, убедитесь, что и спереди, и сзади достаточно места, чтобы угарный газ мог выбраться наружу. Если вы будете пренебрегать этим правилом, то можете умереть, даже не заметив этого», — говорится в объявлении.
В период с 1999 по 2010 гг. в одних только Штатах от случайного отравления угарным газом погибло свыше 5100 человек. Такие цифры приводит местный Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Конечно, это больная и страшная история. Но когда я прочитал ее, то тут же подумал о том, что сам НИКОГДА не задумывался об этом.
Вот почему важно поделиться этим постом с друзьями: они тоже могут не подозревать об опасности!
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