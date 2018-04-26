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При столкновении двух иномарок в Савелках пострадал маленький пассажир
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При столкновении двух иномарок в Савелках пострадал маленький пассажир 

Савелки 22 минуты назад
Фото: Савелки
Дорожная авария произошла в среду, 25 апреля, в районе МЖК. Около 15.30 на Никольском проезде столкнулись два автомобиля, в результате чего был травмирован ребенок-пассажир. По информации ГИБДД Зеленограда, виновницей ДТП стала 44-летняя местная жительница, следовавшая на автомобиле «МаздаCX-5» по Никольскому проезду.
При выполнении левого поворота напротив корпуса 534 автомобилистка не предоставила преимущество в движении, что стало причиной столкновения с машиной «Хендай Санта Фе», двигавшейся в сторону Московского проспекта под управлением 35-летнего зеленоградца.
При столкновении получил травмы четырехлетний малыш, сидевший на заднем сидении «Мазды» в детском удерживающем устройстве. Ребенка увезли на скорой в московскую больницу.
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