При столкновении двух иномарок в Савелках пострадал маленький пассажир

Дорожная авария произошла в среду, 25 апреля, в районе МЖК. Около 15.30 на Никольском проезде столкнулись два автомобиля, в результате чего был травмирован ребенок-пассажир. По информации ГИБДД Зеленограда, виновницей ДТП стала 44-летняя местная жительница, следовавшая на автомобиле «МаздаCX-5» по Никольскому проезду.

При выполнении левого поворота напротив корпуса 534 автомобилистка не предоставила преимущество в движении, что стало причиной столкновения с машиной «Хендай Санта Фе», двигавшейся в сторону Московского проспекта под управлением 35-летнего зеленоградца.

При столкновении получил травмы четырехлетний малыш, сидевший на заднем сидении «Мазды» в детском удерживающем устройстве. Ребенка увезли на скорой в московскую больницу.