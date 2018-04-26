Автомобиль загорелся на дороге в Сочи

Утром 26 апреля на дороге в микрорайоне Донская Центрального района Сочи загорелась машина. Водитель пытался потушить автомобиль, но безуспешно. Об этом сообщил сайт «Макс Портал».

Очевидцы выложили в Сеть видео с места происшествия. На кадрах видно, у машины задымился моторный отсек.

Тушить автомобиль прибыли пожарные. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

В Балашихе загорелся рейсовый автобус. Транспортное средство выгорело практически дотла. Во время поездки в нем загорелся моторный отсек.