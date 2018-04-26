В КБР попался контрабандист с немаркированным табаком

Гражданина с контрафактным табаком задержали в КБР, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканского МВД

Сотрудники ВОГОиП остановили автомобиль для досмотра на КПП «Малка» в Зольском районе КБР. В машине полицейские обнарушили 81 000 пачек сигарет без предусмотренной законом маркировки. Документов и сертификатов на продукцию у водителя не нашлось.

Следователи возбудили в отношении контрабандиста уголовное дело за перевозку продукции без должной маркировки. Ему грозит серьёзное наказание: до шести лет в колонии и крупный денежный штраф.