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Внучка пострадавшей в Торонто гражданки России рассказала о состоянии бабушки
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Внучка пострадавшей в Торонто гражданки России рассказала о состоянии бабушки 

RT на русском 16 часов назад
Внучка гражданки России Александры Кожевниковой, пострадавшей при наезде автомобиля на людей в Торонто, рассказала Пятому каналу о состоянии бабушки.
«Она живет в Канаде около 12 лет», — заявила Юлия Меркель.
По её словам, когда она узнала о произошедшем, то стала звонить дяде, поскольку бабушка уже не выходила на связь.
Как отметила Меркель, Кожевникова ничего не помнит об аварии. Родственники утверждают, что пострадавшая уже идёт на поправку.
23 апреля автомобиль совершил наезд на людей в Торонто. По последним данным, в результате происшествия погибли десять человек.
Совершившему наезд на пешеходов в Торонто 25-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве и попытке убийства.
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