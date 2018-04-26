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Французы представили электромобиль из 2035 года — DS X E-Tense
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Французы представили электромобиль из 2035 года — DS X E-Tense 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Французский премиум-бренд DS Automobiles (принадлежит Citroen) представил своё видение автомобилей будущего на примере нового концепта DS X E-Tense. По мнению дизайнеров компании, так могут выглядеть машины в 2035 году.
В движение DS X E-Tense приводится двумя электромоторами (по одному на каждой оси). Максимальная мощность — 1360 л.с., но она доступна только в гоночном режиме Circuit. Для поездок по городу можно снизить мощность до 540 «лошадей».
Электромобиль DS X E-Tense — это карбоновый кузов, расчитанный на двух человек. Причем место водителя и пассажира расположены ассиметрично. К тому же место «рулевого» не имеет крыши. Посадка напоминает гоночные болиды — водитель и пассажир полулежат в машине.
Новость дополняется…
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