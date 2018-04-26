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Пострадавший при наезде грузовика в Мюнстере скончался в больнице
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Пострадавший при наезде грузовика в Мюнстере скончался в больнице 

РИА Новости 1 час назад
БЕРЛИН, 26 апр — РИА Новости. Мужчина, получивший ранения 7 апреля после наезда грузового автомобиля на посетителей уличного кафе в немецком Мюнстере, скончался в больнице, заявили в четверг в городской полиции.
Таким образом, число жертв наезда выросло до четырех. Скончавшийся 74-летний мужчина был гражданином Германии, сообщил таблоид BILD.
Еще шесть пострадавших до сих пор находятся в больнице, в том числе двое — в отделении интенсивной терапии, однако их состояние не критическое, сообщает агентство dpa.
Виновник наезда, 48-летний Йенс Р. совершил самоубийство сразу после преступления. Более двадцати человек получили ранения, двое посетителей кафе скончались на месте. Следователи исходят из суицидальных мотивов Йенса Р. По данным BILD, он страдал психическими заболеваниями, манией преследования.
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