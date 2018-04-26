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Неадекватный мужчина упал на машину с надземного перехода в Геленджике. Видео
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Неадекватный мужчина упал на машину с надземного перехода в Геленджике. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Камера наблюдения запечатлела момент ЧП, произошедшего в четверг, 26 апреля, в Геленджике.
На записи видно, как мужчина, перемещавшийся по крыше надземного перехода, скатился вниз и рухнул на проезжавшую под них легковушку.
Местные СМИ, со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, сообщают, что пострадавший остался жив и был госпитализирован с многочисленными травмами различной степени тяжести.
Полицейские уже установили личность мужчины — им оказался 40-летний местный житель.
Очевидцы утверждают, что в момент инцидента он находился в состоянии опьянения, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
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