Юный велосипедист попал под машину в Молочном

9-летнего мальчика сбил автомобиль в селе Молочное. Ребёнок ехал по зебре на велосипеде.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, авария произошла накануне в 13.30 на Ленина, 14. Ребенок не слез с велосипеда и начал пересекать проезжую часть на транспортном средстве. На дороге он появился внезапно, поэтому 48-летний водитель « УАЗ Патриот» не успел среагировать и сбил школьника. Медики диагностировали у него ушибы коленей и локтей.

Всего за минувшие сутки в Вологде произошло 15 ДТП с материальным ущербом. Два водителя сели за руль нетрезвыми, еще двое ездили без документов.