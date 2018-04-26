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Юный велосипедист попал под машину в Молочном
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Юный велосипедист попал под машину в Молочном 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
9-летнего мальчика сбил автомобиль в селе Молочное. Ребёнок ехал по зебре на велосипеде.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, авария произошла накануне в 13.30 на Ленина, 14. Ребенок не слез с велосипеда и начал пересекать проезжую часть на транспортном средстве. На дороге он появился внезапно, поэтому 48-летний водитель «УАЗ Патриот» не успел среагировать и сбил школьника. Медики диагностировали у него ушибы коленей и локтей.
Всего за минувшие сутки в Вологде произошло 15 ДТП с материальным ущербом. Два водителя сели за руль нетрезвыми, еще двое ездили без документов.
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