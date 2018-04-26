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Профилактические беседы со школьниками Вологды проводят автоинспекторы
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Профилактические беседы со школьниками Вологды проводят автоинспекторы 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Сотрудники полиции напоминают ребятам, как вести себя на дороге, катаясь на велосипеде, роликовых коньках, самокате и гироскутере.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, как только на улице стало теплее, число участников дорожного движения значительно выросло. Большинство подростков достали велосипеды, ролики и самокаты.
Чтобы снизить число аварий с участием юных вологжан, дорожные инспекторы ходят по дворам и проводят с ребятами беседы. Они рассказывают, где можно кататься на велосипедах, как вести себя на проезжей части, какие ошибки в поведении могут привести к трагедии. Также школьникам рекомендовали не забывать светоотражающие элементы при езде в темное время суток.
Напомним, накануне в Вологде погиб 13-летний мальчик. Он перебегал Пошехонское шоссе на красный свет и попал под колеса иномарки, которая ехала на разрешающий сигнал светофора. Школьник погиб на месте аварии.
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