Иномарка сбила девочку в Ленинском районе

Иномарка сбила девочку в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в пять часов вечера 25 апреля на улице Кировской. Женщина 1989 г.р., (водительский стаж пять лет), управляя автомобилем « Опель Корса», совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадала девочка 2007 г.р. Она была доставлена в больницу, в госпитализации пострадавшая не нуждалась. Отмечается, что школьница находилась на улице в сопровождении своей матери.