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Иномарка сбила девочку в Ленинском районе
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Иномарка сбила девочку в Ленинском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Иномарка сбила девочку в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в пять часов вечера 25 апреля на улице Кировской. Женщина 1989 г.р., (водительский стаж пять лет), управляя автомобилем «Опель Корса», совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадала девочка 2007 г.р. Она была доставлена в больницу, в госпитализации пострадавшая не нуждалась. Отмечается, что школьница находилась на улице в сопровождении своей матери.
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