Под Кувандыком столкнулись Chevrolet и самосвал, пострадала пенсионерка 

АиФ-Оренбург: последние новости

В Оренбурге скончалась девушка, которую на Радоницу переехал автобус

В Оренбурге мотоциклистам запретили по ночам ездить по Салмышской

Пьяный житель Медногорска впал в кому после падения с балкона