Под Кувандыком столкнулись Chevrolet и самосвал, пострадала пенсионерка 

В Кувандыкском городском округе полицейские выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на 170 километре орской трассы.
Предварительно установлено, что 48-летний водитель Chevrolet Cruze, ехавший по второстепенной дороге в сторону Кувандыка, не пропустил грузовик Scania с прицепом, который двигался по главной дороге в Оренбург.
Травмы получила 60-летняя пассажирка легкового автомобиля, она доставлена в больницу.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщае6т пресс-служба УМВД региона.