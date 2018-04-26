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Семибальные пробки парализовали с полудня донскую столицу
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Семибальные пробки парализовали с полудня донскую столицу 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
По данным сервиса Яндекс.пробки семибалльные заторы по всему городу практически парализовали движение на дорогах. Самое массовое скопление машин зафиксировано на улице Малиновского, пробка растянулась на 4 км. Скорость движения автомобилей не превышает 5 км\ч, поток автомобилей движется от улицы 2-й Краснодарской до кольца на улице Доватора. Автомобилисты шутят, что в такой пробке начнешь не только курить, но и выпивать. Как раз к концу затора можно протрезветь.
Еще одна большая пробка стоит на выезде из города, после Аксайского моста образовался шестикилометровый затор. Причина одинаковая, дорожные работы по замене асфальта. Значительно затруднено движение в центре Ростова, на улице Красноармейской от переулка Халтуринского до Ворошиловского проспекта. По этой причине машины движутся медленно по Соборному от Лермонтовской до Пушкинской и по Семашко от Красноармейской до Большой Садовой.
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