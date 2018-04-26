ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе.

Не жданно не гадано, но 2018 год для небольшого хэтчбека Fiat 500 стал одним из самых лучших за последние 10 лет.

Дело в том, что автомобиль начал пользоваться огромной популярностью в Европе. Ранее продажи шли ровно и ничто не предвещало такого огромного скачка продаж и конечно никто не думал о том, что он войдёт в ТОП-10 самых популярных автомобилей, которые выбирают европейцы. За Март компания поимела прибыли с 26 473 автомобилей, это количество на два процента превышает прошлогодние показатели за практически такой же период.

Почуяв удачу, производители в срочном порядке выпустили специальную версию Fiat 500 Collezione.