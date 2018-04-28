Ещё
В центре Уфы водитель скончался в припаркованном автомобиле
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре Уфы водитель скончался в припаркованном автомобиле 

ufa1.ru 20 минут назад
Фото: ufa1.ru
Ранним утром 28 апреля у остановки «Училище искусств» припарковалась иномарка, водитель включил аварийку, и больше легковушка не сдвинулась ни на сантиметр. Машина так простояла около получаса, пока кто-то из прохожих не вызвал дорожных полицейских.
— Автомобиль стоял прямо напротив остановки, маршрутки ни подъехать не могли, ни остановиться. Мы стучали, но человек то ли спал, то ли не слышал. Пробка образовалась огромная, — рассказала Виктория.
На место сначала подоспели сотрудники ГИБДД, позже подъехала бригада скорой.
— Мужчина в автомобиле был без признаков жизни. Предварительно известно, что погиьшему водителю около 60 лет, — пояснил источник Ufa1.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС по РБ, которые пытаются вскрыть запертую машину и достать мужчину.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии легковушка залетела под КАМАЗ: пострадал водитель Подробности ДТП с КАМАЗом в Башкирии: на трассе разбились парень с девушкой В Уфе инспектору-взяточнику, угнавшему автомобиль, дали условный срок
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ сделала россиянам предупреждение25
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео78
Лишать прав начнут по новой статье
Казахстан закрыл границу с Россией81
Пять причин «любви» ГИБДД к дачникам
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение