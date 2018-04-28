В центре Уфы водитель скончался в припаркованном автомобиле

Ранним утром 28 апреля у остановки «Училище искусств» припарковалась иномарка, водитель включил аварийку, и больше легковушка не сдвинулась ни на сантиметр. Машина так простояла около получаса, пока кто-то из прохожих не вызвал дорожных полицейских.

— Автомобиль стоял прямо напротив остановки, маршрутки ни подъехать не могли, ни остановиться. Мы стучали, но человек то ли спал, то ли не слышал. Пробка образовалась огромная, — рассказала Виктория.

На место сначала подоспели сотрудники ГИБДД , позже подъехала бригада скорой.

— Мужчина в автомобиле был без признаков жизни. Предварительно известно, что погиьшему водителю около 60 лет, — пояснил источник Ufa1.