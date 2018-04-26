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Жительница Уфы спровоцировала ДТП, включив «аварийку»
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Жительница Уфы спровоцировала ДТП, включив «аварийку» 

ufa1.ru 51 минуту назад
Фото: ufa1.ru
На проспекте Салавата Юлаева накануне днем, 25 апреля, произошло курьезное ДТП.
43-летняя уфимка за рулем Nissan Qashqai ехала по проспекту со стороны улицы Мингажева в сторону Октябрьской революции. Женщина почувствовала, что в ее машину кто-то врезался, включила «аварийку», остановилась и вышла. В эту же минуту в стоящий автомобиль врезалась грузовая «Газель».
— В результате ДТП водитель фургона получила травму головы, ей понадобилась помощь медиков, — сообщили в отделе ГИБДД по Уфе.
Всего за 25 апреля в городе произошло 90 аварий, в четырех из них люди получили травмы.
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