Жительница Уфы спровоцировала ДТП, включив «аварийку»

На проспекте Салавата Юлаева накануне днем, 25 апреля, произошло курьезное ДТП.

43-летняя уфимка за рулем Nissan Qashqai ехала по проспекту со стороны улицы Мингажева в сторону Октябрьской революции. Женщина почувствовала, что в ее машину кто-то врезался, включила «аварийку», остановилась и вышла. В эту же минуту в стоящий автомобиль врезалась грузовая «Газель».

— В результате ДТП водитель фургона получила травму головы, ей понадобилась помощь медиков, — сообщили в отделе ГИБДД по Уфе.

Всего за 25 апреля в городе произошло 90 аварий, в четырех из них люди получили травмы.