Следователи возбудили уголовное дело после столкновения трактора с поездом

Пермский следственный отдел на транспорте Уральского СУ на транспорте СКР возбудил уголовное дело по факту наезда грузового поезда на трактор на станции Пермь-II. Дело возбудили по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, 5 апреля около 11 часов дня трактор выехал на второй путь главного направления станции Пермь-II. В этот момент по рельсам двигался грузовой поезд.

Момент аварии попал на кадры видеонаблюдения. На записи видно, что трактор стоял на перроне и начал двигаться в тот момент, когда поезд подъезжал к месту. При этом двигался он по прямой. То есть водитель должен был видеть состав.

После столкновения мужчина выпал из кабины и попал под ковш трактора, который тащил за собой локомотив, пытаясь остановиться.

Водитель получил серьёзные травмы, которые эксперты оценили, как тяжкий вред здоровью.