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Сколько «чернобыльцев» живёт в Удмуртии?
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Сколько «чернобыльцев» живёт в Удмуртии? 

АиФ Пермь 30 минут назад
Фото: АиФ Пермь
26 апреля в России — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Более 30 лет в Чернобыле произошла техногенная катастрофа, унёсшая жизни почти полумиллиона человек. Сколько человек, пострадавших во время радиационной трагедии, живут в Удмуртии?
Сейчас в Удмуртской Республике живёт 1695 человек, подвергшиеся воздействию радиации из-за Чернобыльской аварии. Как сообщает Пенсионный фонд по Удмуртской Республике, большинство из них (1042 человека) участвовали в ликвидации последствий аварии в 1986-1987 годах. Остальные люди — это простые граждане, пострадавшие в результате катастрофы.
Всего в республике проживает 1716 пенсионеров, пострадавших в результате различных радиационных или техногенных катастроф.
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