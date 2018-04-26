Сколько «чернобыльцев» живёт в Удмуртии?

26 апреля в России — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Более 30 лет в Чернобыле произошла техногенная катастрофа, унёсшая жизни почти полумиллиона человек. Сколько человек, пострадавших во время радиационной трагедии, живут в Удмуртии?

Сейчас в Удмуртской Республике живёт 1695 человек, подвергшиеся воздействию радиации из-за Чернобыльской аварии. Как сообщает Пенсионный фонд по Удмуртской Республике, большинство из них (1042 человека) участвовали в ликвидации последствий аварии в 1986-1987 годах. Остальные люди — это простые граждане, пострадавшие в результате катастрофы.

Всего в республике проживает 1716 пенсионеров, пострадавших в результате различных радиационных или техногенных катастроф.