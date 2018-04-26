Ещё
Производство машин в Британии упало более чем на 6%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Производство машин в Британии упало более чем на 6% 

Вести.Ru 14 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика». Автопроизводители, работающие в Великобритании, сообщили о снижении производства автомобилей более чем на 6% за первые три месяца 2018 года, поскольку индустрия беспокоится о будущем дизельных автомобилей и перспективах экспорта после Brexit.
Автопроизводители произвели 440426 автомобилей в период с января по март, что на 6,3% меньше, чем годом ранее. Только в марте темпы спада в годовом исчислении ускорились до 13,3%, так как плохая погода нарушила цепи поставок. "Двузначный спад в производстве автомобилей … вызывает серьезную озабоченность", — сказал Майк Хоус, исполнительный директор Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT). Четыре из пяти автомобилей, построенных в Великобритании, экспортируются. Но квартальное падение было вызвано падением производства на внутреннем рынке — который упал на 14,1% — по сравнению с сокращением производства экспортных автомобилей на 4%. Доход британских потребителей пострадал от высокой инфляции, вызванной падением курса фунта стерлингов после голосования по Brexit в июне 2016 года, а некоторые британцы не решились на покупку дизельных авто из-за опасений по поводу экологического ущерба и роста налогов. "После недавних анонсов по сокращению рабочих мест в секторе жизненно важно, чтобы промышленность и потребители получили больше уверенности, как в отношении будущей политики в отношении дизельных и других технологий с низким уровнем выбросов, так и в наших торговых отношениях после Brexit", — сказал Хоус.Nissan и Jaguar Land Rover продолжают сокращать рабочие места, согласно отраслевым источникам, в этом обвиняют отсутствие внутреннего спроса на дизельные автомобили. Свежие данные добавляют признаки того, что британский экономический рост, вероятно, покажет спад, когда будут опубликованы предварительные данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) за первый квартал.
Вести.Ru: последние новости
Неадекватный мужчина упал на машину с надземного перехода в Геленджике. Видео Три человека погибли в лобовом столкновении машин под Апатитами СМИ: основная версия ЧП в Торонто – теракт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Предъявите инвалида или платите»
Казахстан закрыл границу с Россией81
Бензин будет дорожать каждую неделю2
Ford откажется от «легковушек»
Новое поколение Golf будет гибридным
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение