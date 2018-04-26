Производство машин в Британии упало более чем на 6%

Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика». Автопроизводители, работающие в Великобритании, сообщили о снижении производства автомобилей более чем на 6% за первые три месяца 2018 года, поскольку индустрия беспокоится о будущем дизельных автомобилей и перспективах экспорта после Brexit.

Автопроизводители произвели 440426 автомобилей в период с января по март, что на 6,3% меньше, чем годом ранее. Только в марте темпы спада в годовом исчислении ускорились до 13,3%, так как плохая погода нарушила цепи поставок. "Двузначный спад в производстве автомобилей … вызывает серьезную озабоченность", — сказал Майк Хоус, исполнительный директор Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT). Четыре из пяти автомобилей, построенных в Великобритании, экспортируются. Но квартальное падение было вызвано падением производства на внутреннем рынке — который упал на 14,1% — по сравнению с сокращением производства экспортных автомобилей на 4%. Доход британских потребителей пострадал от высокой инфляции, вызванной падением курса фунта стерлингов после голосования по Brexit в июне 2016 года, а некоторые британцы не решились на покупку дизельных авто из-за опасений по поводу экологического ущерба и роста налогов. "После недавних анонсов по сокращению рабочих мест в секторе жизненно важно, чтобы промышленность и потребители получили больше уверенности, как в отношении будущей политики в отношении дизельных и других технологий с низким уровнем выбросов, так и в наших торговых отношениях после Brexit", — сказал Хоус.Nissan и Jaguar Land Rover продолжают сокращать рабочие места, согласно отраслевым источникам, в этом обвиняют отсутствие внутреннего спроса на дизельные автомобили. Свежие данные добавляют признаки того, что британский экономический рост, вероятно, покажет спад, когда будут опубликованы предварительные данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) за первый квартал.