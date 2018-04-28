Ещё
В России вступил в силу новый штраф за остановку на «вафельной» разметке
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России вступил в силу новый штраф за остановку на «вафельной» разметке 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
На российских дорогах с сегодняшнего дня официально начнут штрафовать за остановку на перекрестке со специальной разметкой. Так называемая «вафельница», равно как и штраф за нахождение на ней, должны помочь в борьбе с пробками.
Вести.Ru: последние новости
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео В Удмуртии перевернулся автомобиль: погибли 4 человека Человек вылетел из автомобиля после ДТП под Петербургом. Видео
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отменим «вафельные» штрафы
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
Лишать прав начнут по новой статье
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД73
В Калуге начали выпускать новые модели Peugeot и Citroen
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение