В России вступил в силу новый штраф за остановку на «вафельной» разметке

На российских дорогах с сегодняшнего дня официально начнут штрафовать за остановку на перекрестке со специальной разметкой. Так называемая «вафельница», равно как и штраф за нахождение на ней, должны помочь в борьбе с пробками.