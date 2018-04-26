Перед «мостом глупости» установили допзнаки

Перед «мостом глупости» в Петербурге установили дополнительные знаки

Дополнительные предупреждающие знаки для водителей установили в Санкт-Петербурге перед так называемым мостом глупости, где регулярно застревают "Газели", сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

На прошлой неделе очевидцы в социальных сетях писали, что под мостом, где висит растяжка с надписью "Газель не пройдет", а также установлены предупреждающие знаки, ограничивающие габариты проезжающего транспорта, застряла очередная "Газель". Она стала 147-й машиной, которой не удалось благополучно миновать "мост глупости". У этого моста есть собственный аккаунт в сети микроблогов Twitter, автор которого ведет подсчет автомобилей, чьи водители оказались недостаточно внимательны.

Как отмечает КРТИ, дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга перед путепроводом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги установила дополнительные информационные щиты, призывающие обратить внимание на допустимые габариты транспортных средств.

"Установка знаков связана с участившимися случаями превышения допустимых габаритов транспортных средств при проезде под данным путепроводом, что приводит к авариям. Всего на подъезде к путепроводу на улице Труда и на Ленсоветовской дороге установлено три информационных щита", — говорится в сообщении.