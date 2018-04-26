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Перед «мостом глупости» в Петербурге установили дополнительные знаки
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Перед «мостом глупости» в Петербурге установили дополнительные знаки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ДорИнфо
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Дополнительные предупреждающие знаки для водителей установили в Санкт-Петербурге перед так называемым мостом глупости, где регулярно застревают «Газели», сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
На прошлой неделе очевидцы в социальных сетях писали, что под мостом, где висит растяжка с надписью «Газель не пройдет», а также установлены предупреждающие знаки, ограничивающие габариты проезжающего транспорта, застряла очередная «Газель». Она стала 147-й машиной, которой не удалось благополучно миновать «мост глупости». У этого моста есть собственный аккаунт в сети микроблогов Twitter, автор которого ведет подсчет автомобилей, чьи водители оказались недостаточно внимательны.
Как отмечает КРТИ, дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга перед путепроводом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги установила дополнительные информационные щиты, призывающие обратить внимание на допустимые габариты транспортных средств.
"Установка знаков связана с участившимися случаями превышения допустимых габаритов транспортных средств при проезде под данным путепроводом, что приводит к авариям. Всего на подъезде к путепроводу на улице Труда и на Ленсоветовской дороге установлено три информационных щита", — говорится в сообщении.
Ранее в "Мостотресте" РИА Новости сообщали, что путепровод планируется полностью или частично покрыть светоотражающей краской, чтобы сделать его более заметным для водителей.
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