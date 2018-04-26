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В Петербурге у «моста глупости» установили дополнительные знаки
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В Петербурге у «моста глупости» установили дополнительные знаки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Амител
Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга установила дополнительный информационные щиты перед так называемым «мостом глупости» — путепроводом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги.
Дело в том, что арка моста довольно низкая, и машины с высоким кузовом физически не могут в нее проехать. Однако водителей это не останавливает, несмотря на предупреждающую надпись «Газель не пройдет».
Пытливые петербуржцы насчитали уже 147 ДТП на данном участке путепровода. Сценарий всегда один и тот же: водитель, не заметив объявления, хочет проехать под мостом, и у его грузовика сносит крышу. Путепровод даже решили выкрасить светоотражающей краской, чтобы его наконец заметили. А пока власти установили дополнительные знаки, гласящие «Внимание! Ограничение высоты 2,7 метра».
— Установка знаков связана с участившимися случаями превышения водителями допустимых габаритов транспортных средств при проезде под данным путепроводом, что приводит к авариям. Всего на подъезде к путепроводу на улице Труда и на Ленсоветовской дороге установлено три информационных щита, — отметили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. — Просим обратить внимание всех участников дорожного движения на установленные дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения!
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