В Петербурге у «моста глупости» установили дополнительные знаки

Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга установила дополнительный информационные щиты перед так называемым «мостом глупости» — путепроводом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги.

Дело в том, что арка моста довольно низкая, и машины с высоким кузовом физически не могут в нее проехать. Однако водителей это не останавливает, несмотря на предупреждающую надпись «Газель не пройдет».

Пытливые петербуржцы насчитали уже 147 ДТП на данном участке путепровода. Сценарий всегда один и тот же: водитель, не заметив объявления, хочет проехать под мостом, и у его грузовика сносит крышу. Путепровод даже решили выкрасить светоотражающей краской, чтобы его наконец заметили. А пока власти установили дополнительные знаки, гласящие «Внимание! Ограничение высоты 2,7 метра».

— Установка знаков связана с участившимися случаями превышения водителями допустимых габаритов транспортных средств при проезде под данным путепроводом, что приводит к авариям. Всего на подъезде к путепроводу на улице Труда и на Ленсоветовской дороге установлено три информационных щита, — отметили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. — Просим обратить внимание всех участников дорожного движения на установленные дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения!