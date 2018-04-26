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Под Курском «Лада» столкнулась с фурой
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Под Курском «Лада» столкнулась с фурой 

Курские известия 29 минут назад
Фото: Курские известия
Водитель чудом выжил и находится в больнице
Как сообщили в областной госавтоинспекции, около 8 утра возле деревни Шаталовка Щигровского района столкнулись легковушка и фура. Предварительной причиной аварии госавтоинспекторы считают запрещённый манёвр водителя ВАЗа. 26-летний мужчина пошёл на обгон на участке дороги, где это запрещено.
В результате легковушка столкнулась со встречным грузовиком «Исузу». От удара ВАЗ вылетел с дороги в кювет. Автомобиль получил значительные повреждения. Водитель «Лады» выжил, но получил тяжёлые травмы. Сейчас он находится в больнице.
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