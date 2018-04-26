Под Курском «Лада» столкнулась с фурой

Водитель чудом выжил и находится в больнице

Как сообщили в областной госавтоинспекции, около 8 утра возле деревни Шаталовка Щигровского района столкнулись легковушка и фура. Предварительной причиной аварии госавтоинспекторы считают запрещённый манёвр водителя ВАЗа . 26-летний мужчина пошёл на обгон на участке дороги, где это запрещено.

В результате легковушка столкнулась со встречным грузовиком «Исузу». От удара ВАЗ вылетел с дороги в кювет. Автомобиль получил значительные повреждения. Водитель «Лады» выжил, но получил тяжёлые травмы. Сейчас он находится в больнице.