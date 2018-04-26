Суд отобрал у автоинструктора из Тюмени права за нарушение ПДД

В Тюмени суд определил меру наказания автоинструктору, нарушившему ПДД на трассе Тюмень — Екатеринбург. Мужчина пересек двойную сплошную при обгоне грузовика. Этот факт зафиксировала камера экипажа ГИБДД , ехавшего впереди в попутном направлении с лихачем. Суд принял решение лишить мужчину прав на четыре месяца, но он попытался изменить наказание.

— Инцидент произошел на 229 километре трассы 23 декабря прошлого года, — рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени. — Автоинструктор ехал на личном авто марки Cadillac . Он выехал на встречную полосу, следуя за легковым авто, пересек двойную сплошную, обогнал фургон. На встречной полосе он опасно обогнал грузовик и еще одну легковушку, а потом вернулся на свою полосу движения.

Инспекторы остановили Cadillac и составили на него административный протокол. В марте мировой суд постановил лишить автоинструктора водительских прав на четыре месяца. Он с решение не согласился и подал апелляцию.

— В жалобе мужчина попросил ему назначить штраф, поскольку у него на иждивении находится ребенок, а он сам работает инструктором по вождению. Лишение прав приведет к тому, что он останется без работы, — сообщили в суде. — Вину он признал.

Инструктор пояснил, что нарушение было вынужденным — обгон начался на прерывистой разметке, но завершить до двойной сплошной не смог.

В суде ГИБДД предоставили информацию по совершенным автоинструктором нарушениям. Только в 2017 году их зафиксировали шесть — все за превышение скорости.

Суд оставил решение без изменений. Решение уже вступило в силу.