Семиклассники из Лианозова встретились с ликвидатором аварии на ЧАЭС Владимиром Капрановым

Ученики седьмых классов школы №1430 района Лианозово встретились с участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Владимиром Капрановым. Встреча прошла во вторник, 24 апреля, в преддверии годовщины аварии на ЧАЭС. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Ученики посетили Урок мужества «Заслонившие собой», который для них провел участник ликвидации последствий аварии Капранов Владимир Анатольевич», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1430 находится по адресу: Новгородская улица, дом 21А. (вт)