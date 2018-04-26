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Семиклассники из Лианозова встретились с ликвидатором аварии на ЧАЭС Владимиром Капрановым
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Семиклассники из Лианозова встретились с ликвидатором аварии на ЧАЭС Владимиром Капрановым 

Управа района Лианозово 14 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Ученики седьмых классов школы №1430 района Лианозово встретились с участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Владимиром Капрановым. Встреча прошла во вторник, 24 апреля, в преддверии годовщины аварии на ЧАЭС. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Ученики посетили Урок мужества «Заслонившие собой», который для них провел участник ликвидации последствий аварии Капранов Владимир Анатольевич», — говорится в сообщении.
Напомним, школа №1430 находится по адресу: Новгородская улица, дом 21А. (вт)
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