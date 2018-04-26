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Автомобиль Volvo сбил с дороги автопогрузчик в Дзержинске
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Автомобиль Volvo сбил с дороги автопогрузчик в Дзержинске 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба регионального Управление ГИБДД.
ДТП произошло около половины четвертого дня 25 апреля на 380 километре автодороги Москва — Уфа. Мужчина 1968 г.р. (водительский стаж 32 года), управляя автомобилем Volvo, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автопогрузчиком JCB. После столкновения автопогрузчик опрокинулся в кювет.
В результате ДТП пострадал водитель погрузчика — мужчина 1960 г.р. Он госпитализирован с сотрясением головного мозга, сочетанной травмой и закрытым переломом.
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