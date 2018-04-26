Автомобиль Volvo сбил с дороги автопогрузчик в Дзержинске

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управление ГИБДД.

ДТП произошло около половины четвертого дня 25 апреля на 380 километре автодороги Москва — Уфа. Мужчина 1968 г.р. (водительский стаж 32 года), управляя автомобилем Volvo , не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автопогрузчиком JCB. После столкновения автопогрузчик опрокинулся в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель погрузчика — мужчина 1960 г.р. Он госпитализирован с сотрясением головного мозга, сочетанной травмой и закрытым переломом.