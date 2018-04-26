«После аварии можно получить со страховщиков не только ОСАГО, но деньги и за утрату товарного вида машины»

«Дело в том, что люди, видимо, просто не знают своих прав. А возмещать утрату товарной стоимости можно.

Работает это все примерно так. Страховщики, назначая выплаты по ОСАГО, назначают экспертизу. Она считает только материальный ущерб, который причинен автомобилю. И, по идее, страховка, которая есть у каждого, должна покрывать весь ущерб, причиненный автомобилю. Но утрата товарной стоимости не была включена в список тех повреждений, которые устанавливает эксперт в ходе оценки. Поэтому страховщики ее не платят.

Чтобы получить возмещение утраты товарной стоимости, необходимо обращаться к независимым экспертам — не тем, которые назначаются страховщиками. Нужно просить высчитать именно этот показатель: как машина подешевела после ДТП и потом судиться со страховой, чтобы она вернула деньги. Никаких ограничений для получения этой выплаты нет — ни год выпуска автомобиля, ни его состояние до аварии.

Прецедентов таких по стране много, есть большая наработанная практика. И то решение Верховного суда, на которое мы ссылаемся, оно тоже — именно на основе судебной практики.

И компенсация товарной стоимости не исключает того, что автовладельцу может быть выплачена и страховка ОСАГО. Проще говоря — после аварии можно получить со страховщиков не только ОСАГО, но деньги и за утрату товарного вида машины. Но, повторюсь, нужна дополнительная экспертиза.

Другой вопрос, что эта оценка будет отражать только утрату товарной стоимости. И стоит она около 6 тысяч рублей, а суд потом присудит порядка 30 тысяч рублей. И вот из-за того, чтобы не ходить по судам из-за этой, для некоторых небольшой суммы, получается, что мало кто из попавших в аварию, обращается за выплатой, которая компенсирует утрату реальной стоимости машины».