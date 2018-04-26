После многочисленных жалоб пензенцев проверили работу маршруток №?25

В Пензе сегодня, 26 апреля, в связи с участившимися жалобами горожан проверили работу автобусного маршрута № 25 «пос. Нефтяник — Центральный Рынок — пос. Нефтяник».

Выездная проверка была организована с 6.30 до 8.10 на остановке «Склады» по направлению в центр города.

«В ходе проверки было установлено, что маршрут обслуживался 16 автобусами малого класса и четырьмя автобусами среднего класса, утвержденный интервал движения в пять минут соблюдался, наполняемость автобусов среднего класса составила от 40 до 60 процентов», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, что горожане, часто пользующиеся этим маршрутом, просили власти увеличить число автобусов.