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После многочисленных жалоб пензенцев проверили работу маршруток №?25
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После многочисленных жалоб пензенцев проверили работу маршруток №?25 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе сегодня, 26 апреля, в связи с участившимися жалобами горожан проверили работу автобусного маршрута № 25 «пос. Нефтяник — Центральный Рынок — пос. Нефтяник».
Выездная проверка была организована с 6.30 до 8.10 на остановке «Склады» по направлению в центр города.
«В ходе проверки было установлено, что маршрут обслуживался 16 автобусами малого класса и четырьмя автобусами среднего класса, утвержденный интервал движения в пять минут соблюдался, наполняемость автобусов среднего класса составила от 40 до 60 процентов», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Напомним, что горожане, часто пользующиеся этим маршрутом, просили власти увеличить число автобусов.
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