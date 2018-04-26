Ремонтные работы КАД спровоцировали километровые пробки в Санкт‐Петербурге

Дорожные рабочие приступили к ремонту двух полос КАД на участке от 41 по 46 километры в Санкт‐Петербурге. В городе образовались 10‐бальные пробки, сообщило ИА Nation News.

Ситуация с пробками, которые появились

из-за ремонтных работ в Санкт-Петербурге, продлится до 30 апреля. В утренние часы 26 апреля дорожные заторы составляли от 5,5 до 10,7 километра на участке от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе.

Из-за замены деформационных швов также введены скоростные ограничения на первой и второй полосе КАД до 50 километров в час. Третья и четвертая полосы остаются закрытыми.

Количество ДТП в России сократилось на пять процентов после масштабного ремонта дорог. Большая часть аварий происходит

из-за плохого состояния транспортных магистралей.