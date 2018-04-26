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Ремонтные работы КАД спровоцировали километровые пробки в Санкт‐Петербурге
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Ремонтные работы КАД спровоцировали километровые пробки в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Дорожные рабочие приступили к ремонту двух полос КАД на участке от 41 по 46 километры в Санкт‐Петербурге. В городе образовались 10‐бальные пробки, сообщило ИА Nation News.
Ситуация с пробками, которые появились
из-за  ремонтных работ в  Санкт-Петербурге, продлится до 30 апреля. В утренние часы 26 апреля дорожные заторы составляли от 5,5 до 10,7 километра на участке от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе.
Из-за  замены деформационных швов также введены скоростные ограничения на первой и второй полосе КАД до 50 километров в час. Третья и четвертая полосы остаются закрытыми.
Количество ДТП в России сократилось на пять процентов после масштабного ремонта дорог. Большая часть аварий происходит
из-за  плохого состояния транспортных магистралей.
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