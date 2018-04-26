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Пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов
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Пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Загруженность дорог Москвы днем в четверг составляет семь баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».
По данным сервиса на 16:20, наблюдаются затруднения в движении на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце.
Традиционно осложнено движение в центре города на улицах Новый Арбат, Моховая, Тверская, Большая Якиманка, Пятницкая, Смоленский бульвар, Яузский бульвар и других. На некоторых участках скорость потока составляет 5 километров в час.
К 18:00 загруженность дорог столицы вырастет до восьми баллов, а к 19:00 — до девяти.
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