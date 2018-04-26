В Югре росгвардейцы узнали последние «дорожные новости»

Каждый сотрудник Росгвардии — водитель. Поэтому для сотрудников Росгвардии каждые проводят техническую конференции по состоянию дорожно-транспортного движения в Югре.

На повестке дня технической конференции: обзор дисциплины на дорогах Югры, аварийность, изменения правил дорожного движения в 2018 году. В качестве эксперта пригласили начальника отделения по исполнению административного законодательства ОГИБДД МОМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу майора полиции Татьяну Собецкую.

По словам начальника отделения по исполнению административного законодательства ОГИБДД МОМВД России Ханты-Мансийский, в Югре отмечено снижение количества дорожно-транспортных происшествий — 371, в прошлом году было зарегистрировано почти на 60 ДТП больше.

Не лишним было напомнить водителям о том, что с 12 июля 2017 года вступили в силу изменения в правила дорожного движения, согласно которым водители не могут оставлять детей младше 7 лет в автомобиле без присмотра совершеннолетних. Штраф 500 рублей. С 18 марта 2018 года при вынужденной остановке автомобиля или ДТП загородом при нахождении на проезжей части или обочине в темное время суток водители обязаны надевать светоотражающий жилет.

По окончании лекции росгвардейцы получили возможность задать практические вопросы, с которыми приходится сталкиваться при управлении личным и служебным автотранспортом.

Конференция отличная возможность разъяснить не понятные моменты в новых правилах дорожного движения

Источник фотографий: пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО — Югре