В Арском районе Республики Татарстан сотрудники ГИБДД помогли автоледи, едва не потерявшей управление из-за пробитой шины

При несении службы на 68-м км автодороги Казань — Малмыж инспекторы ДПС отделения ГИБДД отдела МВД России по Арскому району увидели, что на обочине стоит автомобиль ВАЗ-2114 с открытой дверцей багажника. Возле транспортного средства находилась женщина. Автоинспекторы остановились, чтобы прояснить ситуацию.

Автоледи рассказала сотрудникам ГИБДД, что во время движения почувствовала, как ее автомобиль начало «уводить» в сторону. Остановившись на обочине, она увидела, что повреждена передняя шина. Девушка призналась полицейским, что самостоятельно установить запасное колесо она не смогла, а проезжающие мимо автомобилисты не реагировали на просьбы о помощи.

Сотрудники ГИБДД произвели замену колеса и сопроводили автоледи до ближайшего автосервиса.