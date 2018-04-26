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В Тольятти погибла женщина, упавшая с дома на пр. Степана Разина на козырек подъезда
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В Тольятти погибла женщина, упавшая с дома на пр. Степана Разина на козырек подъезда 

Волга Ньюс 51 минуту назад
Упавшая женщина погибла.
На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Причина смерти женщины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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