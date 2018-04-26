В УМВД состоялась экскурсия, приуроченная к международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф

26 апреля в Музее истории курской полиции УМВД России по Курской области для школьников была организована экскурсия, приуроченная к международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Во время мероприятия дети узнали об истории развития органов правопорядка в Курской области: дореволюционный период, первые годы Советской власти, Великая Отечественная война и современность. Среди экспонатов особый интерес детей вызвали форма сотрудников разных эпох, подлинные документы, профессиональные артефакты и оружие, в том числе изъятые самодельные образцы. Школьникам рассказали о формировании и работе подразделений полиции — уголовный розыск, управление экономической безопасности и противодействия коррупции, управление ГИБДД , и др. В ходе экскурсии особое внимание было уделено событиям 1986 г. 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики. Масштабы катастрофы могли стать неизмеримо большими, если бы не мужество и самоотверженные действия ликвидаторов, среди которых были и сотрудники милиции. Дети узнали, что в числе пенсионеров МВД 61 человек — это участники ликвидации последствий на ЧАЭС. После экскурсии школьникам был представлен видеоролик об истории аварии на ЧАЭС.