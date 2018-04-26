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У «Парк Хауса» перевернулся автомобиль с ребенком в салоне
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У «Парк Хауса» перевернулся автомобиль с ребенком в салоне 

Казанский Портал 50 минут назад
Сегодня во второй половине дня рядом с «Парк Хаусом» перевернулся автомобиль. По предварительной версии, автомобиль «Mazda» столкнулся с другой иномаркой и перевернулся. В салоне «Mazda» находился ребенок.
Очевидцы аварии поставили автомобиль на колеса, вытащили из салона ребенка и передали его медицинским работникам. Официальных данных пока нет, но по свидетельствам очевидцев, водитель автомобиля был нетрезв.
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