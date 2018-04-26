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Дождь и подготовка к параду Победы парализовали Москву
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Дождь и подготовка к параду Победы парализовали Москву 

Мослента 23 минуты назад
Фото: ДорИнфо
На дорогах Москвы образовались пробки в девять баллов. Такие показатели в четверг, 26 апреля, фиксирует сервис «Яндекс. Пробки» по состоянию на 18:30.
Движение наиболее затруднено на северо-восточной и юго-западной сторонах МКАДа, на ТТК, Садовом кольце, на улицах Большая Никитская, Знаменка, Пречистенка, Ильинка и Большая Полянка, Покровском, Яузском, Петровском и Рождественском бульварах, Театральном проезде, а также вдоль Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической и Пречистенской набережных. На некоторых участках скорость движения не превышает пяти километров в час.
ЦОДД рекомендовал отказаться 26 апреля от поездок на автомобиле из-за дождя и репетиции парада Победы. Перекрытия начались в 17:00 и будут сняты по мере прохождения колонны. «Репетиция продолжится и в ночь на 27 апреля, однако к утру пятницы все ограничения будут сняты», — добавили в пресс-службе ЦОДД.
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